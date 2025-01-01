На СВО погиб уроженец Прикамья Дмитрий Михайлов Его проводят в последний путь 22 августа Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Нытвенского округа Пермского края Дмитрий Михайлов. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в социальных сетях.

«Он пал смертью храбрых, будучи до конца верным воинской присяге, проявив мужество, стойкость и героизм», — говорится в публикации.

При каких обстоятельствах военнослужащий погиб, в администрации не уточнили.

Церемония прощания с рядовым Дмитрием Михайловым состоится 22 августа в здании школы д. Постаноги (ул. Специалистов, 24) с 10:00, гражданская панихида начнётся в 11:00.

В администрации Нытвенского муниципального округа принесли соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

