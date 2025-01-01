Алёна Бронникова Законопроект о приватизации жилья для медиков в Прикамье прошёл первое чтение Такую возможность получат работающие в сёлах врачи и фельдшеры Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Депутаты Законодательного собрания Прикамья поддержали законопроект, разрешающий медикам приватизировать служебное жильё. В первую очередь инициатива касается врачей и фельдшеров, работающих в госучреждениях здравоохранения, расположенных в сёлах и малых населённых пунктах.

Как сообщал «Новый компаньон», оформить жильё в собственность станет возможным после 10 лет работы на полную ставку в государственных медицинских учреждениях. На данный момент в медицинских учреждениях Пермского края насчитывается 38 ведомственных жилых помещений, из которых 12 уже внесены в специализированный жилищный фонд.

Законопроект был разработан в рамках исполнения поручений президента РФ по поддержке первичного звена здравоохранения и внесён в краевой парламент в середине июля. На пленарном заседании 21 августа был одобрен в первом чтении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.