Алёна Бронникова Будущим медикам увеличили стипендии в Пермском крае Законопроект принят во втором чтении

Законопроект об увеличении стипендий студентам-медикам, заключившим договоры о целевом обучении в Пермском крае, прошёл второе чтение. Документ был поддержан депутатами краевого заксобрания на пленарном заседании 21 августа.

Как отмечалось ранее, проектом вносятся изменения в соответствии с федеральным законодательством. Ежемесячные выплаты целевикам будут соответствовать минимальной академической стипендии с учётом районного коэффициента, а период выплат увеличится с 11 до 12 месяцев. Стипендию будут выплачивать ежемесячно, а не два раза в год, как это было ранее.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», документом предусматривается увеличение выплат студентам, заключившим договор после 1 мая 2024 года. Годовой объём выплат увеличится с 22 до 26 тыс. руб. Первое чтение законопроект прошёл в июне.

