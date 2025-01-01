Алёна Бронникова Законопроект об увеличении выплат будущим врачам в Прикамье прошёл первое чтение Объём стипендии предложили увеличить на 4 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законодательное собрание Пермского края приняло в первом чтении проект закона об увеличении стипендий студентам-медикам, заключившим договоры о целевом обучении. Документ был рассмотрен на пленарном заседании 22 мая.

«Проектом закона вносятся изменения в соответствии с федеральным законодательством. Предусмотренные меры поддержки целевикам — на уровне минимальной академической стипендии», — отметила в докладе по данному законопроекту министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», документом предусматривается увеличение выплат целевикам, заключившим договор после 1 мая 2024 года. Выплаты студенты получают два раза в год: 8 тыс. руб. за первый семестр и 14 тыс. руб. — за второй. Ежемесячный размер вырастет до минимального размера государственной академической стипендии с учётом районного коэффициента, таким образом увеличив годовой объём выплат с 22 до 26 тыс. руб.

Срок подачи поправок ко второму чтению установлен до 30 июля. После этого депутаты рассмотрят законопроект повторно.

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