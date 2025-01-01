Алёна Бронникова Депутаты ЗС Пермского края почтили память Дмитрия Осипова Первое заседание осенней сессии началось с минуты молчания Поделиться Твитнуть

Дмитрий Осипов

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Первое в осенней сессии пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края началось с минуты молчания в память ушедшего из жизни бывшего депутата регионального парламента Дмитрия Осипова. Заседание состоялось 21 августа.

Напомним, Дмитрий Осипов ушёл из жизни 11 августа в возрасте 59 лет. Он был депутатом третьего созыва (2016-2021). Ранее занимал должность генерального директора в компании «Уралкалий», а затем аналогичный пост в «ВСМПО-Ависма». За значительный вклад в развитие региона был удостоен Благодарности Президента РФ, медали «За заслуги перед Пермским краем», благодарности комитета Государственной думы.

ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов руководил с 2013 по 2020 год, за это время проявил себя как профессионал высокого уровня и ответственный руководитель, эффективно решал задачи, связанные с разработкой и эксплуатацией Верхнекамского месторождения. Под его руководством успешно проведена оптимизация внутренних процессов, направленная на повышение эффективности использования природных ресурсов. В начале 2021 года стал гендиректором ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма», в апреле 2023 года покинул компанию «в связи с личными обстоятельствами».

