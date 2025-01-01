Скончался бывший руководитель «Уралкалия» Дмитрий Осипов Ему было 59 лет Поделиться Твитнуть

Дмитрий Осипов

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Стало известно о кончине Дмитрия Осипова, ранее занимавшего должность генерального директора в компании «Уралкалий», а затем аналогичный пост в «ВСМПО-Ависма». Ему было 59 лет.

В некрологе, распространённом ПАО «Уралкалий», говорится, что Дмитрий Осипов руководил предприятием с 2013 по 2020 год. За годы своей работы он проявил себя как профессионал высокого уровня и ответственный руководитель. Его глубокие познания в области химической промышленности, обширный опыт в организации производственных процессов и умелое применение современных управленческих методов способствовали значительному прогрессу предприятия. Благодаря переподготовке по специальности «горное дело» в Пермском политехе, он эффективно решал задачи, связанные с разработкой и эксплуатацией Верхнекамского месторождения.

Под его руководством успешно проведена оптимизация внутренних процессов, направленная на повышение эффективности использования природных ресурсов. Особое внимание уделялось исследованиям и разработкам: реализованы совместные проекты с механико-математическим факультетом МГУ по созданию инновационных моделей для оценки геологических рисков.

Дмитрий Осипов разработал перспективный план развития предприятия, включавший масштабные проекты по модернизации существующих и строительству новых производственных объектов. Это позволило компании не только сохранить производственные мощности в сложных экономических условиях, но и освоить выпуск новых продуктов, а также создать новые рабочие места.

В начале 2021 года Осипов стал гендиректором ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма». С 4 апреля 2023 года он покинул компанию «в связи с личными обстоятельствами».

Дмитрий Осипов избирался в Законодательное собрание Пермского края. За значительный вклад в развитие региона был удостоен Благодарности Президента РФ, медали «За заслуги перед Пермским краем», благодарности комитета Государственной думы.

