Дмитрий Осипов покидает пост генерального директора «ВСМПО-Ависмы» Он проработал в должности более двух лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 4 апреля генеральный директор ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов покидает компанию. Как уточняет «Интерфакс», он уходит с поста «в связи с личными обстоятельствами».

До назначения нового руководителя обязанности гендиректора будут возложены на первого заместителя — исполнительного директора «ВСМПО-Ависмы» Николая Мельникова.

В пресс-службе компании отметили, что под руководством Осипова капитализация «ВСМПО-Ависмы» за последние два года увеличилась более чем вдвое, компания успешно преодолела пандемийный период и сумела нарастить производство на фоне ухода западных покупателей.

Осипов стал гендиректором «ВСМПО-Ависмы» в начале 2021 года. Он сменил на этом посту Сергея Степанова, возглавлявшего корпорацию с 2020 года.





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