Врачей в Прикамье обучат русскому жестовому языку Занятия пройдут осенью

В Пермском крае волонтёры предложили медработникам освоить русский жестовый язык. Очный курс «Поговорим без слов?», стартующий в сентябре, призван создать более инклюзивную среду в медучреждениях, обучая действующих и будущих специалистов базовым навыкам коммуникации с пациентами, имеющими проблемы со слухом. Об этом сообщили в минздраве региона.

В программе примут участие 50 человек, которые под руководством квалифицированного переводчика изучат основы РЖЯ. Занятия, сочетающие теорию и практику, будут проходить с сентября по ноябрь.

Местом проведения станут Пермский государственный медицинский университет и молодёжные центры города. По завершении курса участники получат соответствующие сертификаты и смогут применять приобретенные навыки в профессиональной деятельности. Проект осуществляется при грантовой поддержке Росмолодёжи.

