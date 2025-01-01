В Перми завершилось благоустройство второго квартала Черняевского леса
Ещё одного участка «Зелёного кольца»
Второй квартал Черняевского леса, являющийся частью «Зелёного кольца» Перми, официально открыт после комплексного благоустройства: все работы завершены, и территория готова к посещению, сообщил мэр Эдуард Соснин. На карте указаны все входы в обновленную зону.
Обновление коснулось почти 6,5 км пешеходных маршрутов, где были созданы новые дорожки, а также укреплены и отсыпаны края центральной аллеи. Для обеспечения безопасности установлены 14 камер видеонаблюдения и организовано освещение на участке от ул. Подлесной до ДКЖ. Создано новое пространство для проведения досуга.
Для юных посетителей оборудована современная игровая зона с горкой, скалодромом, каруселями и песочным двориком. Неподалеку разместился спортивный комплекс, включающий 11 тренажеров, а также площадка с брусьями и турником. Для ценителей релакса создана тихая зона с шезлонгами, скамейками и удобной парковой мебелью. В планах — организация выставочного пространства. На аллее появилась уличная библиотека для обмена книгами между посетителями.
Несмотря на завершение основных работ, развитие территории продолжается. Экологическая тропа «Terra oecologia» будет очищена от вандальных надписей и обновлена покраской. Управлению по экологии поручено разработать и разместить на входах в парк QR-коды для получения обратной связи от посетителей.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.