Страховая компания присвоила происшествию со смерчем в Суксуне статус массового убытка

смерч над Суксуном / фото: Подслушано Суксун

Пермское подразделение «Росгосстраха» начало принимать заявления от застрахованных жителей п. Суксун, чье имущество пострадало от разрушительного смерча.

Вечером 18 августа, напомним, жители Суксуна стали свидетелями возникновения в небе огромного круглого облака, из которого начал формироваться вихрь. Мощный ветер сорвал кровли и обшивку со зданий, разрушил беседки и теплицы на приусадебных участках, вырывая деревья с корнем.

Как рассказала директор филиала Росгосстраха в Пермском крае Елена Нестерова, сразу же после урагана и сообщений о разрушениях страховые агенты компании связались со своими клиентами в Суксуне, чтобы узнать о состоянии застрахованного имущества и предоставить информацию о дальнейших действиях для получения страховых выплат.

Елена Нестерова отметила, что в Росгосстрахе накоплен большой опыт по урегулированию подобных ЧП: происшествию в Суксуне уже присвоен статус массового убытка, что значительно упрощает клиентам процесс урегулирования страхового случая и получения выплат. Процедура может занять до пяти рабочих дней.

Ранее руководитель Суксунского округа Вера Бунакова представила отчёт об определении нанесённого смерчем ущерба. По её словам, из-за непогоды пострадали 112 строений, включая 96 жилых домов.

