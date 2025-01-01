Алёна Бронникова Власти Прикамья перенесут финансирование нового спорткомплекса у «Молота» на 2028 год Перераспределяемая сумма составит 100 млн рублей Поделиться Твитнуть

Территория у УДС «Молот»

Константин Долгановский

Власти Пермского края предложили внести изменения в расходную часть регионального бюджета на строительство многофункционaльного спортивного комплекса «Территория спорта» рядом с УДС «Молот» в Перми. Проект поправок внесён в краевой парламент.

«Строительство многофункционaльного спортивного комплекса «Территория спорта» — предлагается перераспределить средства c 2025 на 2028 год в объёме 100 млн руб. в соответствии c графиком оплаты по заключённому государственному контракту», — сообщается в финансово-экономическом обосновании к проекту.

В июне был определён подрядчик по проектированию и созданию легкоатлетического кластера у «Молота» в Мотовилихе. Им стало ООО «Фортекс» из Татарстана, сумма контракта составила 2,7 млрд руб. Компания должна предусмотреть спорткомплекс со стадионом и универсальным залом для занятий бадминтоном, баскетболом, волейболом, художественной гимнастикой и тяжёлой атлетикой, а также хоккейной ареной и бассейном. Разработка проекта рассчитана на год, строительство планируется завершить в 2028 году.

