В Перми определён подрядчик для проектирования и строительства спорткомплекса у УДС «Молот» Завершить работы планируется в 2028 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Победителем аукциона на проектирование и строительство спорткомплекса «Территория спорта» у УДС «Молот» в Перми стало ООО «Фортекс» из Республики Татарстан. Как сообщили в министерстве строительства Прикамья, общество стало единственным участником закупки, ожидается заключение контракта.

В ведомстве рассказали, что при проектировании многофункционального спортивного комплекса с открытым легкоатлетическим стадионом подрядчик должен предусмотреть универсальный зал для занятий бадминтоном, баскетболом, волейболом, художественной гимнастикой и тяжёлой атлетикой. Кроме того, планируется построить хоккейную арену площадью 58х26 м и бассейн с дорожками по 25 м.

Также на объекте необходимо разместить помещение для игры в шахматы и кафе, на легкоатлетическом стадионе — футбольное поле, беговые дорожки, секторы для прыжков в длину, метания копья и диска, открытые теннисные корты и площадку для баскетбола.

Разработка проектной документации рассчитана на год, строительство планируется начать летом 2026 года и завершить в 2028 году.

Напомним, начальная (максимальная) цена контракта составляла 2,7 млрд руб. Финансирование будет осуществляться из бюджета региона. Строительство запланировано на двух земельных участках по ул. Лебедева, 15 и 17 площадью 18,5 и 35,7 тыс. кв. м. Разрешённое использование — под спортивные площадки и вспомогательные сооружения. Общая площадь здания составит 16,4 тыс. кв. м, строительный объём — 130,5 тыс. куб. м. Ожидается, что комплекс будет работать 12 часов, пропускная способность и другие параметры будут определены проектом.





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