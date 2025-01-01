Власти Прикамья выделят дополнительные 8,4 млн рублей на реставрацию центра «Муравейник» Здание является объектом культурного наследия Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В этом году на 8 млн 489 тыс. руб. будут увеличены расходы краевого бюджета на реставрацию и приспособление для современного использования корпусов ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник». Как сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на ближайшую трёхлетку, это связано с изменением технических решений с учётом сложившейся экономии бюджетных средств.

Кроме того, из бюджета выделят 525,6 тыс. руб. для обеспечения содержания имущества по ул. Братской, 6а, которое передаётся в безвозмездное пользование «Муравейнику». Его площадь составляет 1 213,7 кв м.

Как ранее писал «Новый компаньон», реставрация корпусов «Муравейника» началась осенью 2023 года. Подрядчиком стала пермская компания «Союз ПС», выигравшая тендер на сумму 67,535 млн руб. В двухэтажном здании был проведен комплекс ремонтно-реставрационных работ согласно проектной документации.

«Муравейник» — объект культурного наследия федерального значения, ранее — здание Кирилло-Мефодиевского училища, построенное в 1910-1911 годах. Здесь работал педагог Василий Шулепов, основавший в 1919 году клуб «Муравейник». В разное время в здании располагались аудитории Пермского университета, школа, Дворец пионеров, а сейчас — центр творчества детей и юношества «Муравейник».

Центр работает с 1968 года. Это многопрофильное учреждение, реализующее дополнительные образовательные программы. Более 2 тыс. детей 6-18 лет занимаются в центре по различным направлениям.

