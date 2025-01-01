ФСБ накрыла в Пермском крае нарколабораторию Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Житель краевой столицы в частном доме в Пермском МО организовал производство сильнодействующего наркотика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Сотрудники изъяли у мужчины из незаконного оборота синтетический наркотик массой свыше 1,7 кг. Подозреваемый задержан. Следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело в отношении задержанного по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.





В настоящее время Управлением проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на выявление всех обстоятельств противоправной деятельности и установление возможных соучастников, сообщили в пресс-службе ведомства.





