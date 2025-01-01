ФСБ накрыла в Пермском крае нарколабораторию
Возбуждено уголовное дело
Житель краевой столицы в частном доме в Пермском МО организовал производство сильнодействующего наркотика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.
Сотрудники изъяли у мужчины из незаконного оборота синтетический наркотик массой свыше 1,7 кг. Подозреваемый задержан. Следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело в отношении задержанного по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
В настоящее время Управлением проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на выявление всех обстоятельств противоправной деятельности и установление возможных соучастников, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Пермском крае сотрудники УФСБ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся распространением наркотических веществ.
