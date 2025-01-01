Житель Амурской области организовал в Пермском крае нарколабораторию Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Пермском крае сотрудники УФСБ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся распространением наркотических веществ.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что житель Амурской области организовал в частном доме в городе Чайковский нарколабораторию по производству сильнодействующего наркотика. В результате проведенной операции из незаконного оборота изъята крупная партия мефедрона, а также химические вещества и оборудование, используемые для его изготовления. Сотрудниками Управления подозреваемый был задержан.

Следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело в отношении задержанного по ст. 228.1 ч. 5 УК РФ.

В настоящее время Управлением проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на выявление всех обстоятельств противоправной деятельности и установление возможных соучастников, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

