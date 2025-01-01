В Прикамье увеличат расходы на образование и молодёжную политику Деньги выделяются в рамках госпрограммы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края хотят увеличить объём средств на реализацию мероприятий госпрограммы Пермского края «Образование и молодёжная политика». Об этом сказано в пояснительной записке к проекту краевого закона об внесении изменений в бюджет Прикамья на ближайшую трёхлетку.

В частности, в 2025 году планируется выделить 50 млн 276 тыс. руб., в 2026 году — 1 млрд 917 млн руб., а в 2027 году — на 1 млрд 547 тыс. руб.

Предлагаемые поправки не повлекут изменения целевых показателей госпрограммы, отмечается в пояснительной записке.

Как писал ранее «Новый компаньон», с начала года расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность выросли почти на 20%. Они составили более 1,6 млрд руб.





