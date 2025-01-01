В Прикамье с начала года выросли почти на 20% расходы на национальную безопасность Они составили более 1,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минфин Пермского края опубликовал основные параметры исполнения консолидированного бюджета региона по состоянию на 1 июня 2025 года. С начала года доходы краевой казны превысили 120 млрд 559 млн руб. — рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 6,4%. Расходы за пять месяцев с начала года превысили 124 млрд 592 млн руб. (+24,9%).

Как следует из отчёта краевого минфина, увеличение расходов с начала года было отмечено по нескольким статьям. В частности, значительно больше денег стало тратиться на национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 1 млрд 651 млн руб. (19,6% год к году). Ещё большие расходы составила статья «Национальная экономика»: 29 млрд 966 млн руб. (+38,5%). На национальную оборону направили 16 млн 172 тыс. руб. (+13,9%).

Что касается других крупных статей расходов, то на «Образование» было выделено 35 млрд 762 млн руб. (+20,3%), «Социальную политику» — 25 млн 50 млн руб. (+27,1%), «Здравоохранение» — 12 млрд 568 млн руб. (+31,4%), «Культуру и кинематограф» — 5 млрд 932 млн руб. (24,3%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» — 5 млрд 698 млн руб. (+6,2%), «Физкультуру и спорт» — 4 млрд 165 млн руб. (37,2%).

С начала года дефицит краевого бюджета сложился на уровне 4 млрд 33 млн руб.

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