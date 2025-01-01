Жители Прикамья вечером 20 августа могут увидеть космическую «медузу» Явление связано с запуском ракеты с Байконура Поделиться Твитнуть

В среду, 20 августа, в вечерние часы жители Пермского края смогут наблюдать редкое атмосферное явление, связанное с запуском ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с аппаратом «Бион-М» с космодрома Байконур. Старт запланирован на 22:13 по пермскому времени.

Ожидается, что траектория ракеты пройдёт над такими городами, как Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Сыктывкар и Ухта. Вскоре после взлёта ракета пересечет границу земной тени и окажется под лучами Солнца, что создаст визуальный эффект, похожий на «медузу». Приблизительно через 5-6 минут после старта в небе над Пермским краем может возникнуть яркий светящийся объект, представляющий собой сгорающие в атмосфере остатки второй ступени ракеты. Об этом пишет «Рифей».

Ранее, как писал «Новый компаньон», дирекция ООПТ Пермского края официально проинформировала, что 20 и 21 августа есть вероятность падения отделяющихся элементов ракеты-носителя «Союз» в пределах охраняемой природной территории «Кваркуш» на территории Прикамья. В связи с этим дирекция настоятельно попросила туристов воздержаться от посещения данной местности в указанные дни.

