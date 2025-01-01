Туристов попросили пока не посещать плато Кваркуш в Пермском крае Там могут упасть обломки ракеты Поделиться Твитнуть

Кваркуш / фото: дирекция ООПТ Пермского края

Дирекция ООПТ Пермского края официально проинформировала, что 20 и 21 августа есть вероятность падения отделяющихся элементов ракеты-носителя «Союз» в пределах охраняемой природной территории «Кваркуш» на территории Прикамья. В связи с этим дирекция настоятельно попросила туристов воздержаться от посещения данной местности в указанные дни.

Как уже писал «Новый компаньон», 20 августа 2025 года в 20:13 по московскому времени запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2-1б». Спустя некоторое время после старта произойдёт отделение и падение отработанных частей ракеты. Обломки могут падать как на территории Свердловской области, так и Пермского края. Район возможного падения обломков ограничен территорией в радиусе: 20 км к северу от п. Кытлым, 17 км к западу от п. Сосновка, 10—12 км к северо-западу от п. Каквинские Печи, 4—5 км к югу от заповедника «Денежкин Камень» и 2—3 км к северу от горного массива Конжаковский.

Власти предупреждают о запрете на нахождение в предполагаемом районе падения. Доступ в потенциально опасную зону будет закрыт с 18 по 22 августа.

Ракета выведет на орбиту космический аппарат «Бион-М».

