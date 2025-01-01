На Пермский край 20 августа могут упасть обломки ракеты «Союз» Людей попросили покинуть зону падения Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Растянис

В Пермском крае и Свердловской области 20 августа 2025 года ожидается падение отработанных частей ракеты-носителя «Союз-2-1б». Запуск ракеты будет произведён с космодрома Байконур. Предупреждение опубликовала администрация Карпинского городского округа со ссылкой на АО «ЦЭНКИ»

Ракета должна доставить на орбиту космический аппарат «Бион-М». Запуск намечен на 20:13 по московскому времени.

Власти предупреждают о запрете нахождения

Зона падения обломков ограничена следующим районом: 20 км к северу от п. Кытлым, 17 км к западу от п. Сосновка, 10-12 км к северо-западу от п. Каквинские Печи, 4-5 км к югу от заповедника «Денежкин Камень» и 2-3 км к северу от Конжаковского горного массива.

В потенциально опасной зоне нельзя будет находиться с 18 по 22 августа.

Администрация Карпинска подчеркивает, что падающие обломки представляют опасность для людей, которые будут находиться в указанном районе, в частности, для охотников, рыбаков и туристов.

Ракета-носитель «Союз-2-1б» имеет массу 313 т, диаметр 10 м и длину 51 м. В качестве топлива используется авиационный керосин, а окислителем служит жидкий кислород. Топливо сгорает почти полностью, и на землю падают лишь пустые фрагменты конструкции. Важно отметить, что ступени ракеты не содержат радиоактивных веществ.

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