В суд направлено дело о краже арт-объекта «Фея Драже» в Пермском крае Расследование уголовного дела завершено

фото: администрация Чайковского округа

В Чайковском направлено в суд уголовное дело о порче и похищении арт-объекта «Фея Драже», сообщает пресс-служба краевой полиции.

Следственный отдел ОМВД России по Чайковскому округу завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 214 «Вандализм» и ч. 1 ст. 161 «Грабёж». В этом обвиняется 23-летний мужчина.





Отмечается, что 11 мая этого года ночью мужчина вырвал с бортика фонтана на центральной площади в Чайковском арт-объект «Фея Драже», «тем самым осквернил и привёл его в непригодность». Сообщается, что он был пьян. Вскоре мужчина вместе с фигуркой ушёл. Стоимость ущерба — 250 тыс. руб.





Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.





Напомним , в поисках мини-скульптура принимали участие неравнодушные жители и сотрудники полиции.





Мини-скульптуры персонажей балетов и опер Петра Чайковского, изображающие Одетту, Мышиного короля, Фею Драже, Ундину и Щелкунчика, появились на улицах Чайковского в начале мая. По информации администрации, все они хорошо закреплены и находятся под видеонаблюдением. Фея Драже была установлена на фонтане. Лица злоумышленников, спиливших фигурку, попали на камеры видеонаблюдения.

