В Чайковском на прежнее место вернули фигурку Феи Драже Несколько дней назад она была украдена вандалами Поделиться Твитнуть

фото: администрация Чайковского округа

В Чайковском местные власти сообщили о том, что на площади у фонтана снова установили фигурку Феи Драже, отметив, что она новая. Чиновники призвали местных жителей бережнее обноситься к объектам благоустройства. Об этом сообщает «Рифей».

Напомним, украденная ночью 11 мая мини-скульптура «Фея Драже» была обнаружена повреждённой на одной из улиц Чайковского. В поисках принимали участие неравнодушные жители и сотрудники полиции.

«К сожалению, фигурка сломана. Вандалы отломили часть от статуэтки и бросили её. Розыск злоумышленников продолжается, изучается дополнительная информация с видеокамер улиц», — рассказали в администрации округа, отметив, что за хулиганство и воровство предусмотрена уголовная ответственность.

Мини-скульптуры персонажей балетов и опер Петра Чайковского, изображающие Одетту, Мышиного короля, Фею Драже, Ундину и Щелкунчика, появились на улицах Чайковского в начале мая. По информации администрации, все они хорошо закреплены и находятся под видеонаблюдением. Фея Драже была установлена на фонтане. Лица злоумышленников, спиливших фигурку, попали на камеры видеонаблюдения.

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