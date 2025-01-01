Алёна Бронникова В Прикамье нашли украденную мини-скульптуру «Фея Драже» Часть статуэтки сломана Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Чайковского городского округа" ВКонтакте

Украденная ночью 11 мая мини-скульптура «Фея Драже» в Чайковском Прикамья была обнаружена на одной из улиц города. В поисках принимали участие неравнодушные жители и сотрудники полиции.

«К сожалению, фигурка сломана. Вандалы отломили часть от статуэтки и бросили её. Розыск злоумышленников продолжается, изучается дополнительная информация с видеокамер улиц города», — рассказали в администрации округа.

Власти просят местных жителей бережно относиться к объектам благоустройства. За хулиганство и воровство предусмотрена уголовная ответственность.

Мини-скульптуры персонажей балетов и опер Петра Чайковского, изображающие Одетту, Мышиного короля, Фею Драже, Ундину и Щелкунчика, появились на улицах Чайковского в начале мая. По информации администрации, все они хорошо закреплены и находятся под видеонаблюдением.

Фея Драже была установлена на фонтане. Лица злоумышленников, спиливших фигурку, попали на камеры видеонаблюдения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.