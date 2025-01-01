В Чайковском Пермского края злоумышленники спилили мини-скульптуру «Фея Драже» Полиция устанавливает злоумышленников Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Чайковского округа

Фигурку Феи Драже, расположенную на площади у фонтана в городе Чайковский Пермского края, украли в ночь на 11 мая. Об этом сообщили в администрации Чайковского округа, отметив, что полиция уже устанавливает злоумышленников — их лица попали на камеры видеонаблюдения.

Власти напомнили, что за кражу предусмотрена уголовная ответственность.

«Убедительно просим тех, кто это сделал — явиться самим и вернуть фигурку. Это смягчит наказание», — отметили чиновники.

Напомним, в начале мая на улицах Чайковского появились мини-скульптуры персонажей балетов и опер великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, изображающие Одетту, Мышиного короля, Фею Драже, Ундину и Щелкунчика.

Жители тогда положительно отнеслись к инициативе. В комментариях к новости появились записи: «Спасибо тем, кто это придумал и сделал!», «Как-то уютнее с ними, теплее на душе!», а один из пользователей предрёк происшествие: «Теперь чтоб вандалы не сломали всё это, а в целом задумка неплохая».

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