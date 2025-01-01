На улицах Чайковского в Прикамье появились мини-скульптуры по мотивам произведений композитора А 7 мая на площади Искусств пройдёт акция «Музыка на улицах Чайковского» Поделиться Твитнуть

фото со страницы главы Чайковского Алексея Агафонова

В честь 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского, которое отмечается в этом году, администрация города Чайковского Пермского края презентовала серию небольших скульптур, вдохновлённых знаменитыми произведениями композитора.

фото со страницы главы Чайковского Алексея Агафонова

На главных улицах города уже можно увидеть фигурки, изображающие Одетту, Мышиного короля, Фею Драже, Ундину и Щелкунчика. Эти миниатюрные изваяния призваны напомнить о богатом творческом наследии великого композитора и украсить городское пространство.

фото со страницы главы Чайковского Алексея Агафонова

«Уверен, что мини-скульптуры героев любимых произведений композитора станут нашей новой достопримечательностью», — прокомментировал глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов.

фото со страницы главы Чайковского Алексея Агафонова

Он также напомнил, что 7 мая на площади Искусств пройдёт акция «Музыка на улицах Чайковского» (0+) и пригласил на праздник всех горожан.

Жители, в целом, положительно отнеслись к инициативе. В комментариях к посту градоначальника появились записи: «Спасибо тем, кто это придумал и сделал!», «Как-то уютнее с ними, теплее на душе!», «Теперь, чтоб вандалы не сломали всё это, а в целом задумка неплохая».

Правда, один из пользователей соцсетей считает, что лучше бы было потратить деньги на ремонт дорог.

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