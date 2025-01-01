На улицах Чайковского в Прикамье появились мини-скульптуры по мотивам произведений композитора
А 7 мая на площади Искусств пройдёт акция «Музыка на улицах Чайковского»
В честь 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского, которое отмечается в этом году, администрация города Чайковского Пермского края презентовала серию небольших скульптур, вдохновлённых знаменитыми произведениями композитора.
На главных улицах города уже можно увидеть фигурки, изображающие Одетту, Мышиного короля, Фею Драже, Ундину и Щелкунчика. Эти миниатюрные изваяния призваны напомнить о богатом творческом наследии великого композитора и украсить городское пространство.
«Уверен, что мини-скульптуры героев любимых произведений композитора станут нашей новой достопримечательностью», — прокомментировал глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов.
Он также напомнил, что 7 мая на площади Искусств пройдёт акция «Музыка на улицах Чайковского» (0+) и пригласил на праздник всех горожан.
Жители, в целом, положительно отнеслись к инициативе. В комментариях к посту градоначальника появились записи: «Спасибо тем, кто это придумал и сделал!», «Как-то уютнее с ними, теплее на душе!», «Теперь, чтоб вандалы не сломали всё это, а в целом задумка неплохая».
Правда, один из пользователей соцсетей считает, что лучше бы было потратить деньги на ремонт дорог.
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