Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Продлён срок проектирования Дома музыки в Перми На 2026 год намечено проведение экспертизы

Фото: Завод Шпагина

Строительство Дома музыки на территории «Завода Шпагина» не начнётся ранее 2027 года. Это следует из проекта изменений в бюджет региона, внесённого на утверждение депутатов Законодательного собрания губернатором Дмитрием Махониным.

Согласно пояснительной записке к документу, по Министерству строительства Пермского края предлагается уменьшение расходов краевого бюджета на 2025 год в сумме 298,3 млн руб., на 2026 год — 250 млн руб. и соответственное увеличение расходов краевого бюджета на 2027 год — в сумме 548,3 млн руб. - по объекту культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных мастерских». Это связано с продлением срока выполнения проектно-изыскательских работ до конца 2025 года. Оплата проектно-изыскательских работ планируется после государственной экспертизы сметной документации и заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ на реконструкцию объекта «Механизированное складское хозяйство» под универсальный театрально-музыкальный комплекс «Дом музыки» в 2026 году.

Подряд на проектирование «Дома музыки» получило ООО «Совпро» («Совместное проектирование») из Казани. Контракт заключён на 47,5 млн руб.

