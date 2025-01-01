В Прикамье осудили заместителя директора УК за падение с крыши снега В результате пострадал ребёнок, игравший во дворе Поделиться Твитнуть

В Лысьве завершилось судебное разбирательство по делу о травмировании ребёнка из-за падения снега с крыши дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Как установил суд, заместителя директора управляющей компании признали виновным в предоставлении небезопасных услуг, повлекших тяжкий вред здоровью. Суд установил, что он не обеспечил своевременную очистку крыши дома №10 по ул. Орджоникидзе от снега и льда. В результате, 15 марта произошёл неконтролируемый сход снежной массы на ребёнка, который находился во дворе. Мальчик получил травмы.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и выплатил пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. руб.

Суд принял во внимание позицию гособвинения и назначил виновному наказание в виде штрафа. Решение суда пока не вступило в силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.