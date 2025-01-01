Стали известны подробности ДТП в Перми с попавшими под машину детьми Двух девочек в центре города сбила иномарка Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали подобности ДТП, жертвами которого стали две девочки. Как выяснилось, водитель автомобиля Cherry не уступила дорогу двум девочкам 10 и 11 лет на пешеходном переходе на перекрестке улиц Окулова и Попова.

Во время дежурства на Коммунальном мосту сотрудники ППС Николай Бушуев и Владимир Тихомиров увидели аварию. Возле иномарки собрались люди, а рядом сидела окровавленная девочка. Под машиной находился ещё один ребёнок, который просил о помощи.

Полицейские, вместе с двумя очевидцами, подняли автомобиль, чтобы освободить пострадавшую. После этого они передали раненых прибывшим на место ДТП медикам. Детей доставили в больницу, оказали необходимую помощь и назначили лечение.

Сейчас полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Напомним, об аварии стало известно из соцсетей 19 августа, когда очевидцы опубликовали видео последствий инцидента.

