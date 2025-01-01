В Перми кроссовер сбил двух девочек Прибывшие на место происшествия полицейские подняли одну из них из-под колёс Поделиться Твитнуть

В центре Перми, на перекрёстке улиц Окулова и Попова, иномарка сбила двух девочек. Видео инцидента опубликовали в соцсетях очевидцы.

«Белый кроссовер сбил двух девочек. Полицейские мгновенно отреагировали и руками приподняли автомобиль, чтобы вытащить девочку из-под колёс», — сообщает телеграм-канал "ЧП Пермь".

В каком состоянии дети, не уточняется. В Госавтоинспекции пока не давали официальные комментарии по поводу происшествия.

Как писал «Новый компаньон», за неделю, с 11 по 17 августа, в Перми зарегистрировано 19 автомобильных аварий, в результате которых 22 человека получили ранения разной степени тяжести, включая семерых детей.

По данным ГИБДД по региону, за это время выявлено 34 водителя, управлявших автомобилями с признаками опьянения (двое из них повторно сели за руль в нетрезвом виде), 46 водителей управляли транспортными средствами без прав, зафиксировано 9 случаев выезда на встречную полосу, 68 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам, и 60 нарушений правил дорожного движения пешеходами.

