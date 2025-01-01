За неделю в Перми в ДТП травмированы семь детей Всего различные травмы получили 22 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 11 по 17 августа 2025 года в Перми зарегистрировано 19 автомобильных аварий, в результате которых 22 человека получили ранения разной степени тяжести, включая семерых детей, сообщили в городской ГАИ.

Выявлено 34 водителя, управлявших автомобилями с признаками опьянения (двое из них повторно сели за руль в нетрезвом виде), 46 водителей управляли транспортными средствами без прав, зафиксировано 9 случаев выезда на встречную полосу, 68 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам, и 60 нарушений правил дорожного движения пешеходами.

Дорожная полиция обращается к жителям и гостям города с просьбой соблюдать ПДД и проявлять бдительность на дорогах.

Как писал «Новый компаньон», неделей ранее, с 4 по 10 августа, в краевом центре было зафиксировано 19 ДТП, в результате которых 25 человек получили ранения различной тяжести, среди них шестеро несовершеннолетних.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.