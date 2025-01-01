За неделю в ДТП на территории Перми пострадали 25 человек Среди них шестеро несовершеннолетних Поделиться Твитнуть

фото: Госавтоинспекция Перми

Как сообщили в пермской ГАИ, за неделю, с 4 по 10 августа, в краевом центре зафиксировано 19 ДТП, в результате которых 25 человек получили ранения различной тяжести, среди них шестеро несовершеннолетних.

Обнаружено 25 водителей с признаками опьянения, девять из них повторно управляли транспортным средством в нетрезвом виде.

51 водитель был задержан за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Зафиксировано 12 случаев выезда на встречную полосу. В 56 случаях водители не уступили дорогу пешеходам. Пешеходы нарушили правила дорожного движения 66 раз.

Дорожная полиция обращается к жителям города с настоятельной просьбой соблюдать правила дорожного движения, проявлять бдительность и заботиться о собственной безопасности, а также о безопасности других участников дорожного движения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.