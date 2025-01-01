Каждому первокласснику в Прикамье 1 сентября вручат книгу о Коми-Пермяцком округе Книгу «Земля чудес» написала Катерина Гашева Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В День знаний, 1 сентября, и в рамках традиционной акции «Подарок первокласснику» юным школьникам вручат книгу «Земля чудес» авторства пермской писательницы Катерины Гашевой.

Книга знакомит читателей с разнообразной природой, историей, культурой и обычаями коми-пермяцкого народа, а также с неповторимым наследием Коми-Пермяцкого округа, отмечающего в 2025 году вековой юбилей.

Произведение было выбрано экспертным советом при Министерстве образования и науки Пермского края после конкурсного отбора. Книга представляет собой собрание небольших рассказов, объединяющих мифологию, исторические факты и фольклорные элементы, такие как загадки, поговорки и сказки. Текст дополнен иллюстрациями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.