Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Автором книги для первоклассников Пермского края стала Катерина Гашева «Земля чудес» рассказывает о Коми-Пермяцком округе Поделиться Твитнуть

Катерина Гашева. Фото: Андрей Мансветов

Министерство образования и науки Пермского края подвело итоги конкурсного отбора в рамках акции «Подарок первокласснику». Победителем признана книга Катерины Гашевой «Земля чудес» (6+).

Некоторые пермские СМИ поспешили объявить автором книги писательницу и драматурга Ксению Гашеву, но это ошибка: книгу написала её дочь.

Катерина Гашева — выдающийся молодой автор. Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, она известна многими неординарными публикациями. В пермском издательстве «Сенатор» в 2019 году вышел сборник её рассказов «Первая линия» (18+). На платформе «Издательские решения» доступен её фантастический роман «Штабная» (18+).

Катерина Гашева — лауреат «Илья-премии» (2004; с подборкой стихотворений), лауреат поэтической номинации фестиваля им. Валерия Грушина (2008), участница Форума молодых писателей России в Липках (2009, 2010, 2013, 2016), финалист премии имени Максимилиана Волошина (2011). В 2011 году вошла в шорт-лист премии «Дебют» в номинации «Фантастика» с романом «Штабная», 2015 году — в лонг-лист в номинации «Малая проза» с подборкой «Сашенька и война».

В нынешнем году столичное издательство «Азбука» планирует выпуск романа-рефлексии Катерины Гашевой «Системные требования, или Песня невинности, она же — опыта» (18+).

«Земля чудес» — первый опыт автора в детской литературе. Книга для первоклассников состоит из коротких этнографических очерков: о жилищах коми-пермяков, о традициях, об узорах, о кухне, о фестивалях, которые проходят там сейчас, о сказочных персонажах, о национальных художниках — Петре Субботине-Пермяке и Виталии Онькове. Эти тексты перемежаются интерактивными элементами — вопросами и загадками.

«Земля чудес» выйдет в издательстве «Титул» в оформлении дизайнера Любови Пенягиной.

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