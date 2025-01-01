Экс-депутат из Прикамья трудоустроился библиотекарем в колонии Виктор Плюснин отбывает наказание за крупное мошенничество Поделиться Твитнуть

Виктор Плюснин

Константин Долгановский

Бывший депутат краевого парламента Виктор Плюснин устроился на работу в исправительной колонии №29. В это учреждение его отправили по решению суда за мошенничество в особо крупном размере при строительстве жилья для детей-сирот и легализацию денежных средств.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, Плюснин работает в исправительном учреждении библиотекарем.

Напомним, 30 мая этого года Пермский краевой суд вынес Плюснину обвинительный приговор за мошенничество при строительстве дома для детей-сирот в Добрянке. Его приговорили к пяти годам и девяти месяцам лишения свободы, а его сына Егора Плюснина — к пяти годам лишения свободы. Бизнесмена Юрия Рогожникова, которые были сообщниками экс-депутата, осудили на три года.

Ранее суд первой инстанции в Добрянке приговорил Плюсниных к шести и пяти годам лишения свободы условно, а Рогожникова — к четырём годам условного заключения.

Отметим, судебное разбирательство по делу о строительстве жилья для сирот велось с осени 2023 года. Следствие выявило, что руководители двух компаний, вступив в сговор с экс-депутатом, в период с 2013 по 2017 годы совершили хищения бюджетных средств, выделенных по госзаказам и муниципальным контрактам. Эти деньги предназначались для приобретения квартир для детей-сирот и переселения граждан из аварийного жилья. Однако, средства были направлены на реконструкцию существующей больницы по адресу: г. Добрянка, ул. Герцена, 40а, степень износа которой составляла 42%.

В результате было реализовано 250 квартир, не отвечающих установленным стандартам качества. Часть похищенных средств была использована обвиняемыми для возведения дополнительных 30 квартир и одного нежилого объекта.

