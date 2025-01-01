Во время штормового ветра в Прикамье пострадал житель Куеды Ветер сорвал крышу и повредил квартиру Поделиться Твитнуть

Во время штормового ветра в Куединском округе 18 августа сорвало часть крыши административного здания СПК им. Я.М. Свердлова, которая упала во двор дома №3 по ул. Механизаторов. Как рассказал на своей странице в соцсетях глава округа Флорид Бадртдинов, от природного явления пострадал житель этой квартиры № 1, на место выехала скорая помощь.

Напомним, по предварительным данным, из-за неблагоприятных погодных условий 18 августа были повреждены линии электропередачи, что привело к прекращению подачи электроэнергии в ряде жилых домов, а также к локальному повреждению зданий в Суксуне и строений на территории Суксунского и Куединского муниципальных округов. Аварийные бригады сейчас проводят восстановительные работы в муниципалитетах.





Смерч сформировался над Суксунским прудом и обрушился на посёлок, снося заборы, крыши и теплицы. Были повреждены линии электропередачи, многие дома остались без электричества, где-то вышли из строя электроприборы.

