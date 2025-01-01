Жителя Прикамья убило током при попытке повредить электрооборудование Несчастный случай произошёл 19 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В с. Острожка Оханского округа в Прикамье 19 июля произошёл несчастный случай. Местный житель погиб от удара тока при попытке повредить электрооборудование. Об этом сообщают «Россети Урал».

«50-летний местный житель был поражён электрическим током при самовольном вмешательстве в работу электрических сетей. Мужчина получил смертельную электротравму, пытаясь повредить электрооборудование», — рассказали в пресс-службе компании.

Жителям Пермского края напоминают, что линия электропередачи и трансформаторные подстанции представляют угрозу для здоровья и жизни людей. Кроме того, попытка несанкционированного вмешательства в работу и умышленного повреждения оборудования может повлечь административную и уголовную ответственность. Энергетики просят сообщать о фактах незаконного проникновения в действующие электроустановки.

