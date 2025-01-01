На крупном пожаре в Пермском крае спаслись два человека Причина возгорания — замыкание проводки Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Ночью 19 августа в Нагорском поселке Губахинского округа произошёл пожар, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Женщина почувствовала запах дыма и разбудила своего мужа. Они успели покинуть горящий дом и вызвать пожарных.





На место выехали силы МЧС в составе 23 огнеборцев и семи единиц техники. Площадь пожара составила 276 «квадратов». Возгорание жилого дома, бани и надворных построек было ликвидировано, никто не пострадал.





Предварительно установлено, что пожар возник из-за короткого замыкания проводки. Пожарного извещателя в жилище не было.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Пермском крае 18 августа произошёл пожар также из-за короткого замыкания проводки. В результате инцидента погиб мужчина.





Краевой минтербез напоминает о необходимости следить за состоянием проводки, не перегружать электросеть, а также не оставлять без присмотра включённые электроприборы.

