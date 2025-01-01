Из-за замыкания проводки на пожаре в Прикамье погиб мужчина Инцидент произошёл в деревне Городище Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В д. Городище Юсьвинского района Пермского края в понедельник, 18 августа, произошёл пожар. Об этом сообщает краевое министерство территориальной безопасности.

На место пожара приехали подразделения пожарной охраны УГПС Пермского края. Площадь возгорания составила 24 кв. м. По словам представителей ведомства, причиной возгорания жилого дома могло стать короткое замыкание проводки, однако точную причину определит дознаватель МЧС России.





В результате инцидента погиб мужчина.





«Напоминаем: следите за состоянием проводки; не перегружайте электросеть; не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. При обнаружении пожара незамедлительно сообщите по телефонам 101 или 112», — добавили в пресс-службе министерства территориальной безопасности.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Перми 15 августа на ул. Пушкарской возник пожар из-за непогашенной сигареты на кухне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.