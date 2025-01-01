На пожаре в Перми спасены 4 человека Огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС России

В Перми 15 августа в 23:56 на ул. Пушкарской возник пожар из-за непогашенной сигареты на кухне. Жители дома, заметив возгорание, вызвали спасателей и предприняли попытки самостоятельно справиться с огнём, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Прибывшие на место происшествия пожарные 8-й специализированной части спасли из горящей квартиры четырёх человек: одну женщину вынесли, а двух мужчин и ещё одну женщину вывели из опасной зоны. Дополнительно 30 жильцов были эвакуированы из задымленного подъезда.

Силами 16 пожарных с использованием 4 единиц техники МЧС России возгорание было ликвидировано в 00:07, его очаг охватил 3 кв. м.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. «Оборудуйте места для курения пепельницами, убедитесь, что сигарета полностью потушена перед уходом, и ни в коем случае не выбрасывайте непотушенные окурки из окон или с балконов», — говорится в предупреждении ведомства.

