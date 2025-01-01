В Пермском округе утонул ребёнок Происшествие случилось в выходные Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В прошедшие выходные в п. Юго-Камский двое детей, девяти и десяти лет, ушли на реку удить рыбу без присмотра взрослых. В результате несчастного случая один из них утонул. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пермского МО.

Власти обратились к жителям округа с просьбой соблюдать меры предосторожности на водных объектах и обязательно инструктировать своих детей.

В частности, важно находиться на безопасном расстоянии от катеров, гидроциклов и лодок, нельзя нырять в воду с лодок, катеров и обрывистых берегов, следует остерегаться переохлаждения — длительное пребывание в воде может спровоцировать мышечные спазмы.

Взрослых просят не оставлять детей без надзора вблизи воды.

Телефоны экстренной помощи: 112 — общий номер для вызова экстренных служб (с мобильного); ЕДДС: 296-44-72, 296-44-73, 296-41-62.

