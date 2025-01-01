Власти Перми прокомментировали ситуацию с домом у оврага в Мотовилихе Ранее жители пожаловались в прокуратуру Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Стали известны подробности с проблемным девятиэтажным домом по б. Гагарина, 62а/2, жители которого уже несколько лет не могут добиться от управляющей компании и властей ремонта. Здание находится рядом с оврагом, который, по их словам, постепенно разрастается.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии Перми, глава администрации Мотовилихинского района и оперативная группа осмотрели дом после обращения жильцов. Специалисты установили, что «стены дома в хорошем состоянии, трещин нет, отмостка не повреждена».

«Расщелины образовались на поверхности рыхлого слоя грунта, который ранее завозился жителями для выравнивания рельефа и засыпки лога. Фундамент надежно закреплен на устойчивых породах. До конца августа установят дренаж для отвода воды. Угрозы для жильцов дома нет», — рассказали в мэрии, отметив, что администрация продолжит мониторинг ситуации и обеспечит выполнение необходимых мероприятий по благоустройству территории.

Как писал «Новый компаньон», раньше между домом и оврагом была дорога, но она разрушилась. Сейчас дожди и талая вода подмывают грунт, ускоряя оползень, поэтому жители опасаются обрушения дома. У второго подъезда отмостка уже отделилась от фундамента, и это может привести к непредсказуемым последствиям.

Уже несколько лет люди просят помощи у властей. Весной прошлого года подрядчик приступил к работам по отсыпке, но не завершил их. Сроки окончания работ пока неизвестны. Жители обратились в жалобой в прокуратуру.

