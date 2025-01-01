В Перми многоквартирный дом оказался под угрозой обрушения из-за оползня Более 70 семей обратились в прокуратуру Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Жители 9-этажного дома в Перми по б. Гагарина, 62а/2 сообщают, что зданию угрожает разрастающийся рядом овраг. У второго подъезда отмостка уже отделилась от фундамента, и это может привести к непредсказуемым последствиям.

Дом был построен в 1988 году. Раньше между домом и оврагом была дорога, но она разрушилась. Сейчас дожди и талая вода подмывают грунт, ускоряя оползень, поэтому жители опасаются обрушения дома.

Уже несколько лет люди просят помощи у властей. Весной прошлого года подрядчик приступил к работам по отсыпке, но не завершил их. Сроки окончания работ пока неизвестны.

«Новый компаньон» направил запрос в мэрию Перми с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Жители обратились в отделение Народного фронта по Пермскому краю. Жалоба передана в прокуратуру. В надзорном ведомстве «Новому компаньону» подтвердили, что обращение от жителей получено. Прокуратура начала проверку. Как правило, это занимает 30 дней.

