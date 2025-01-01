Прямые авиарейсы из Перми в Махачкалу продлили до весны 2026 года С конца октября изменится время вылета Поделиться Твитнуть

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, авиаперевозчик «Азимут» продлил выполнение рейсов по маршруту Пермь—Махачкала.

Ранее полётная программа была рассчитана до 24 октября 2025 года. Самолёты Superjet вылетали в 06:50 по вторникам и пятницам.

Согласно появившимся данным, перелёты возобновятся 28 октября 2025 года, а завершение программы намечено на 27 марта 2026 года. Рейсы также будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам, на самолётах Superjet. Изменится только время отправления — 07:35.

Ранее сообщалось, что «Азимут» также до весны 2026 года продолжит выполнять рейсы из Перми в Минеральные Воды. Причём с конца октября рейсы между городами будут выполняться чаще — два раза в неделю. Пассажиров будут перевозить на самолётах Superjet.

