Рейсы из Перми в Минводы продлили до весны следующего года Авиаперевозки будут осуществляться два раза в неделю

Константин Долгановский

Перевозчик «Азимут» продолжит выполнять рейсы из Перми в Минеральные Воды до весны 2026 года. Действие текущего расписания полётов авиакомпании по данному направлению завершалось 24 октября 2025 года, однако уже 28 октября 2025 года полётная программа будет продолжена до 27 марта 2026 года.

При этом рейсы между городами будут выполняться чаще — два раза в неделю. Пассажиров будут перевозить на самолётах Superjet. Эти данные следуют из онлайн-табло пермского аэропорта.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в январе этого года Росавиация включила 13 пермских направлений в перечень субсидируемых: в их числе — Волгоград, Казань, Калининград, Когалым, Махачкала, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новосибирск, Новый Уренгой, Самара, Сургут, Тюмень и Усинск.

Тогда сообщалось, что цена на билет до Минеральных Вод начинается от 7,1 тыс. руб.

