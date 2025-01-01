В Перми чествовали доставлявших гумпомощь и подвергшихся атаке БПЛА водителей Поделиться Твитнуть

В понедельник, 18 августа, на аппаратном совещании Дмитрий Махонин, глава Пермского края, выразил признательность водителям из благотворительного фонда «Единый центр поддержки», которые занимались доставкой гуманитарного груза в зону СВО.

Евгению Баталову и Константину Бурчаку были вручены почётные грамоты от губернатора за проявленную отвагу, самоотверженный труд и деятельное участие в качестве волонтёров.

В ходе их последней поездки, после частичной выгрузки гуманитарного груза, автомобиль с водителями стал целью атаки беспилотных летательных аппаратов. После первого взрыва мужчины успели покинуть транспортное средство и найти укрытие в близлежащем лесу. Несмотря на угрозу, они попытались спасти оставшийся груз, однако автомобиль вновь был обстрелян и сгорел.

Один из беспилотников преследовал водителей и сбрасывал взрывные устройства, но им удалось спрятаться и выйти на связь со службой спасения. Впоследствии оба были эвакуированы, прошли медицинское обследование и возвращены в Пермь. Врачи диагностировали у них контузию и легкие повреждения. В настоящее время мужчины получают необходимую медицинскую помощь при поддержке Министерства территориальной безопасности.

