Главе Следственного комитета России будет доложено о расследовании гибели двух мальчиков в Пермском крае

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

брёвна, лес

  Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ: причинение смерти по неосторожности двум лицам. Речь идёт о трагедии в посёлке Лямино Чусовского округа.

Следствием установлено, что двое десятилетних мальчиков забрались на складируемый спиленный лес, который расположен вблизи дороги, ведущей в Лямино. В результате падения бревен малолетним были причинены травмы, приведшие к смерти детей.

Глава Следственного комитета России Александр бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

На месте происшествия работают следователи, которыми проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются экспертизы и проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

