В Прикамье двоих мальчиков насмерть придавило брёвнами Им было по 10 лет

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Чусовом Пермского края двоих 10-летних мальчиков насмерть придавило брёвнами. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным следствия, мальчики забрались на склад с брёвнами рядом с дорогой в сторону д. Лямино. Брёвна упали, а дети скончались на месте.





Следователь по Чусовому СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).





В данный момент на месте работают следователи, они назначают судебные экспертизы и допрашивают свидетелей и очевидцев.





«Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в пресс-службе краевого СК.

