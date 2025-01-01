В «Пермь Экспо» открыли обновлённый конференц-зал В помещении уже прошли первые мероприятия Поделиться Твитнуть

В конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Пермь Экспо» на шоссе Космонавтов, 59 открылся обновлённый конференц-холл. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Сейчас на втором этаже КВЦ все конференц-залы получили оформление с логотипом «Пермь Экспо», изготовлен и установлен также пресс-волл с соответствующей символикой и гербом Пермского края. Там уже состоялись первые мероприятия.

Ранее, в июне, администрация центра сообщала, что в ближайшее время в «Пермь-Экспо» закончится нанесение новой навигации, и благодаря этому посетителям и участникам будет легче найти гардероб, медпункт или нужный конференц-зал. Кроме того, смонтируем новую вывеску над центральным входом.

Как писал «Новый компаньон», в начале апреля апреля 2022 года «Корпорация развития Пермского края» основала ООО «Пермь Экспо», которое возглавила Елена Пеляева. Весной того же года «ФРПК» также вошла в число участников общества. «Пермь Экспо» руководит проектом по созданию конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» на шоссе Космонавтов, 59. Ранее второй этаж этого здания арендовала «Пермская ярмарка».

В 2022 году в «Пермь Экспо» провели ремонт первого этажа, где раньше находился гипермаркет «Карусель». Был усилен пол, обновлены входные группы, установлены системы безопасности (видеонаблюдение и пожарная сигнализация), модернизированы инженерные сети. Сейчас это современное выставочное пространство площадью 3,6 тыс. кв. м, отвечающее федеральным стандартам. Комплекс может вместить до 12 тыс. человек в помещениях и до 25 тыс. на открытых площадках.

Комплекс также включает второй этаж (4,2 тыс. кв. м), открытую площадку (более 20 тыс. кв. м), четыре конференц-зала, три переговорные комнаты и парковку на более чем 500 автомобилей.

