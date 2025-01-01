Алёна Бронникова Поставка станков в школы Пермского края для уроков труда обойдётся в 111 млн рублей Оборудование должно быть привезено до 10 октября Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» закупает станки для проведения уроков труда и «Основы безопасности и защиты Родины» в школах. Стоимость поставки оборудования оценили в 111,81 млн руб.

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в общеобразовательные организации Прикамья планируется поставить оснащённые щитком-экраном из оргстекла 128 вертикально фрезерных станков, 102 токарных деревообрабатывающих станка, 155 фрезерно-гравировальных станков с числовым программным управлением, а также 154 станка лазерной резки СО2.

В конкурсной документации отмечается, что оборудование должно быть предназначено для использования в учебном процессе образовательных организаций на уроках «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд. (Технология)». Привезти его необходимо на ул. Героев Хасана, 105 к 71 не позднее 10 октября 2025 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 августа. Подрядчика выберут 4 сентября.

Ранее "Новый компаньон" писал, что для уроков труда и ОБЗР в пермские школы поставят тренажёры-манекены для оказания первой помощи с имитаторами ранений. Начальная цена контракта составляла 15,3 млн руб.

