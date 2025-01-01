В школах Перми появятся тренажёры-манекены с имитаторами ранений Поставку оценили в 15 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для проведения уроков «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины» в пермские школы поставят тренажёры-манекены для оказания первой помощи с имитаторами ранений. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 15,3 млн руб.

Как указано на сайте госзакупок, заказчиком является ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края». Срок окончания подачи заявок — 23 мая, дата подведения итогов аукциона — 30 мая.

«Поставка тренажёров-манекенов для оказания первой помощи с имитаторами ранений для оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (Технология)" в рамках мероприятия федерального проекта "Всё лучшее детям" национального проекта "Молодёжь и дети"», — сообщается в техзадании.

По условиям контракта, подрядчик должен будет до 1 августа 2025 года поставить 141 манекен взрослого человека для отработки навыков проведения мероприятий сердечно-лёгочной реанимации с индикацией правильности выполнения действий и 141 комплект съёмных травм для установки на манекены, имитирующий открытые и закрытые переломы, ожоги, отморожения, проникающие ранения. Привезти товар необходимо по адресу: ул. Екатерининская, 210 в Перми. Срок действия гарантии — не менее срока действия гарантии производителя или не менее 24 месяцев. Поставщик должен обеспечить также гарантийное обслуживание.

Новые предметы были введены в российских школах с прошлого года. Вместо «Технологии» появился «Труд», а вместо ОБЖ — «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Первый предмет — для детей 1-9-х классов, второй — для учащихся 8-11-х классов.

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